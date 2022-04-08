Террорист, совершивший нападение в Тель-Авиве, ликвидирован

Силы безопасности Израиля ликвидировали террориста, который совершил вооруженное нападение в Тель-Авиве. Как сообщили израильские СМИ, им оказался 28-летний палестинец из города Дженин на Западном берегу реки Иордан Раед Хазем.

Силовики обнаружили его ранним утром в пятницу в районе Яффо на юге Тель-Авива, где он прятался недалеко от мечети. Между ним и полицией завязалась перестрелка, в результате которой он был застрелен. Потерь или раненых среди стражей порядка нет.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пообещал найти всех, кто причастен к теракту.

"Где бы он ни был, мы его достанем. А каждый, кто прямо или косвенно ему помогал, заплатит за это", - написал глава правительства на своей странице в "Твиттере".

В четверг вечером в центральной части Тель-Авива вооруженный мужчина открыл огонь по людям. Два человека погибли, 12 получили ранения, в том числе тяжелые. Власти классифицировали произошедшее как теракт.