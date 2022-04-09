Во Франции прошли предвыборные "Марши за будущее"Комментарии
Накануне первого тура президентских выборов во Франции прошли более 80 уличных выступлений организаций левого толка. Кампания под названием «Марш во имя будущего» объединила экологов, антирасистов, феминистов и движения по борьбе с бедностью. По данным «Франс-Пресс», в субботних акциях приняли участие тысячи людей. Крупнейшие манифестации прошли в Париже, Лионе и Бордо.
Участники акций призывали политиков уделять больше внимания наиболее актуальным, по мнению активистов, проблемам человечества. Речь идёт прежде всего о борьбе с глобальным потеплением и последствиями изменения климата, но были также и лозунги за социальное и правовое равенство, за отказ от патриархальных ценностей, против капитализма и некоторых кандидатов в президенты Франции.