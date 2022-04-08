Путин простился с Владимиром Жириновским

Панихида в Колонном зале Дома союзов, большой портрет в черной рамке, на подушечках ордена и дальше на Новодевичье кладбище. Такими видел свои похороны Владимир Жириновский еще в 2013 году, и именно так с ним простились в Москве.

Политика не стало 6 апреля на 76-м году жизни, в начале февраля он попал в больницу с осложнениями на фоне коронавируса.

Проститься с бессменным лидером ЛДПР пришли сотни людей, в том числе и президент Владимир Путин.

Утром в Храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Без Владимира Жириновского нельзя представить российской политической сцены начиная с 90-х годов: яркий, иногда скандальный, но всегда отчаянно следующий своим идеалам.

Отношение к нему в обществе было разным, на что он однажды сказал: "Я такой какой я есть. И в этом моя прелесть".

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