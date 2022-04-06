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Умер бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский

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Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский   -   Авторское право  Ivan Sekretarev/AP

О смерти Владимира Жириновского сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий", - написал Володин.

Депутаты Госдумы почтили память политика минутой молчания и объявили перерыв в заседании.

75-летнего Жириновского госпитализировали с коронавирусом в начале февраля. Информацию об ухудшении его состояния в ЛДПР неоднократно опровергали. Кончину своего бессменного руководителя там назвали "ударом для всей России, для армии его сторонников".Временным и.о. руководителя фракции назначен Леонид Слуцкий.

Прощание с Владимиром Жириновским планируется в Доме союзов, а похороны - на Троекуровском кладбище в Москве.