Председатель Либерально-демократической партии России, депутат Госдумы Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. По предварительной информации, у него двухсторонняя пневмония, которая развилась после заражения коронавирусом. Лёгкие поражены на 50-75%, сообщают СМИ.

Состояние 75-летнего политика оценивается как тяжелое, передает ТАСС. По данным источников информагентства, Жириновский находится в ЦКБ уже несколько дней.

В пресс-службе фракции ЛДПР в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о госпитализации сказали, что Жириновский продолжает работать и чувствует себя хорошо.

Телеканал «Россия 24» сообщил, что лидер ЛДПР шесть раз вакцинировался от Covid-19. Он был одним из первых в России, кто привился «Спутником V» в сентябре 2020 года. После того как уровень антител снизился, врачи рекомендовали сделать бустерный укол.

В августе 2021 года Жириновский вакцинировался препаратом "КовиВак".