Карта военных действий на 8 апреля

Битва за Донбасс обещает быть жестокой, подобно тем, что произошли во время Второй мировой войны, - предупреждают украинские власти, по мере того как российские войска продолжают обстрел Харькова на фоне тяжелых боев на востоке Украины.

Ракетным обстрелам подвергся железнодорожный вокзал Краматорска, куда стекались люди для эвакуации.

По словам мэра города, в момент удара там находились 4 тысячи человек, в основном пожилые люди, женщины и дети. Россия отрицает свою причастность.

Жителей восточных регионов попросили уехать, эвакуироваться пока это возможно и пока это безопасно.

Украинские войска продолжают отражать российские атаки из Изюма на юго-восток в направлении Славянска. Проход через Славянск позволит им окружить украинские силы.

Краматорск, вокзал которого подвергся атаке, находится в 20 км от Славянска.

Ситуация на востоке Украины Euronews

Оба этих города находились в течение 10 недель под контролем сепаратистов, поддерживаемых Россией, прежде чем были отвоеваны украинскими силами в июле 2014 года.

Российские силы заявили о захвате центральной части Мариуполя 7 апреля, при этом украинские войска удерживают позиции на юго-западе города.

Карта Мариуполя с обновленными данными Euronews

Украина объявила о намерении открыть в пятницу 10 гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения.

Но опять же, те, кто надеется выбраться из Мариуполя, будут вынуждены использовать свой личный транспорт Потому что не будет колонны автобусов, а значит и гуманитарной помощи Мариуполю не стоит ждать.