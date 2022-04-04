Мир требует расследования событий в Буче

Россия потребовала созвать сегодня заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Буче. Там обнаружены свидетельства многочисленных преступлений - массовых убийств мирных жителей, насилия и мародерства. Фото и видеоматериалы, а также рассказы очевидцев стали доступны после ухода из Бучи российских солдат, которые контролировали этот киевский пригород до начала апреля.

Минобороны РФ утверждает, что речь идет о провокации и постановках, срежиссированных украинской стороной. Киев назвал случившееся в оккупированных городах геноцидом. "Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы, - заявил президент Украины Владимир Зеленский. - Вот такие приказы, вот такое исполнение и солидарная ответственность за эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах. За выстрелы в затылок связанным людям".

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил в соцсетях потрясение кадрами из Бучи. Он заявил о необходимости привлечь к ответственности виновных по итогам независимого расследования.

В связи с информацией о массовой гибели мирных жителей на оккупированных украинских территориях Германия призвала партнеров по ЕС к быстрым и скоординированным действиям.

"Мы примем решение о дальнейших санкциях совместно с нашими партнерами в ближайшие дни, - пообещал канцлер Германии Олаф Шольц. - Президент Владимир Путин и его сторонники почувствуют последствия. И мы продолжим предоставлять Украине оружие, чтобы она могла защититься от российского вторжения".

В качестве возможной меры в Германии рассматривается отказ от импорта российского газа. Немецкие власти также призвали обеспечить международным организациям доступ в Бучу.

Москва, пославшая запрос в Совбез ООН, считает события в Киевской области попыткой сорвать мирные переговоры.С начала войны в Кремле называют информацию о гибели мирных жителей и разрушении гражданских объектов на Украине фейком.

Тем временем польские власти призвали провести экстренный саммит саммит ЕС и обсудить перспективу разрыва с Россией всех торговых связей.