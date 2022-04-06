Новый дом для украинских детей в Румынии

Ростиславу исполнилось 18 лет. Две недели назад он бежал от войны из Одессы в Бухарест вместе с 16 другими украинскими детдомовцами. Им помогают учителя, которые разговаривают с ними на родном языке.

"Мы стараемся говорить о будущем, что война закончится. Эти дети — наше будущее, они должны продолжать учебу. Когда-то они должны получить профессию, эти дети очень одаренные и они могут сами построить свое будущее", — говорит Лариса Билоус. Она преподает украинский язык. До войны Лариса работала в старших классах одесской школы. Она собрала чемодан, взяла своих детей и оставила все позади. Сегодня она заботится и об украинских детях, которые нашли убежище в семейных приютах в Бухаресте. "Мы все надеемся вернуться в нашу страну, что вновь будем жить счастливо, так как раньше", — говорит она.

"Это детдомовские дети, у них нет мамы и папы, которые могли обнять их и сказать им, что все будет хорошо, которые могли бы защитить их от войны и объяснить, что происходит. Сегодня эти дети переживают самую тяжелую из всех трагедий, что им пришлось когда-либо испытать, так как они не чувствуют себя в безопасности и нет рядом никого, кто бы о них заботился", — комментирует Лариса Думитриу из благотворительной организации Hope and Homes for Children.

"Украинские дети получают те же услуги, что и румынские дети, которые живут в семейных приютах. Все их основные потребности удовлетворены: они получают жилье, питание, медицинские уход, психологическую помощь и соцобеспечение. Мы знаем, что румынские семьи обращаются с просьбой об усыновлении украинских детей, но, к сожалению, закон не позволяет нам это делать ", — говорит Вивиана Ангхел из Совета по соцобеспечению и защите детей.

"С начала войны внутри Украины свои дома покинули 4,3 млн детей, 1,8 млн детей бежали в соседние страны по данным ЮНИСЕФ. 182 тысячи из этих детей прошли через Румынию. 34 тысячи остались. 600 украинских детей, живущих сегодня в Румынии, приехали их приютов и детдомов", — передает из Бухареста корреспондент Euronews Алида Мокану.