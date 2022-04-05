Эквадорские бананы остались без покупателя

Эквадор - крупнейший в мире экспортёр бананов. Их выращивают на плантациях общей площадью в 160 тыс. гектаров. Сотни компаний задействованы в этой отрасли. Но из-за военного конфликта на Украине банановое производство в этой южноамериканской стране забуксовало.

За последний месяц около миллиона ящиков с уже собранными фруктами остались без покупателя. Фермерам приходится выбрасывать тонны бананов или раздавать их бесплатно.

Мирейя Каррера, владелица банановой плантации:

"Это конец для производителей. За три недели мы не обработали ни одной коробки. Сотрудники просто уходят, даже не увольняясь, потому что я не могу им заплатить".

Главный покупатель этих эквадорских фруктов - Россия. До известных событий туда направляли 21% экспорта бананов. Это почти 700 миллионов долларов ежегодного дохода.

Но из-за антироссийских санкций и трудностей транспортировки поставки туда прекратились.

Франклин Торрес, глава Национальной федерации производителей бананов Эквадора:

"Каждый пятый банан, выращенный в Эквадоре, отправлялся на Украину и в Россию. Больше мы экспортируем, конечно, в Россию, туда уходит примерно 20% поставок, в Украину — только 2%. Эта война очень сильно повлияла на сектор".

Отчаявшись, фермеры просят помощи у правительства. Оно заявило, что планирует искать другие рынки сбыта. Но многие считают это утопией, говоря, что нет такой страны в мире, которая могла бы купить столько бананов, сколько покупула Россия.