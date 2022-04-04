Более 1400 мирных жителей Украины стали жертвами российского вторжения

Новыми жертвами среди мирного населения обернулся обстрел Харькова, который российские войска пытаются захватить с начала вторжения. По данным украинской генпрокуратуры, погибли семь человек, ещё более 30 ранены. Под артобстрел попали жилые дома и троллейбусное депо.

Россия ранее неоднократно отвергала обвинения в нанесении ударов по гражданским объектам и заявляла, что атакует только военную инфраструктуру.

С утра в понедельник взрывы слышны в Николаеве. По предварительным данным, ракетный удар был нанесён по порту. В результате воскресных обстрелов, как сообщает мэр города Александр Сенкевич, пострадала больница: в одном из отделений выбило окна и двери.

В Одессе тем временем разбираются с последствиями ракетных ударов, который произошёл накануне утром и в ночь на понедельник. В областной военной администрации заявляют, что россияне пытаются уничтожить базы хранения топлива. Оперативное командование настаивает, что ракеты в цель не попали, однако повреждены нежилые строения.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтверждает гибель более 1400 мирных жителей в результате российского вторжения на Украину, в том числе свыше 120 детей. Подчёркивается, что эти данные предварительные, а реальные цифры окажутся значительно выше. Более 95% убиты на территориях, подконтрольных правительству Украины. Чаще всего люди гибнут от артобстрелов, ракетных и авиаударов.