Война на Украине. День 40-й. Киев и Москва по отдельности запросили заседание СБ ООН

Война на Украине. День 40-й. Киев и Москва по отдельности запросили заседание СБ ООНКомментарии
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины оценивает боевые потери России в 18 000 человек.
В Киевской области после ухода войск РФ обнаружили множество мертвых тел. По информации украинских властей и СМИ, мирные жители были убиты российскими военнослужащими.
Минобороны РФ объявило, что фотографии и видео из Бучи постановочные. В МО РФ заявляют, что за время нахождения российских военных в городе ни один мирный житель не пострадал.
Литва, Латвия и Эстония полностью отказались от импорта российского газа.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович опубликовал в соцсетях обновленный список подразделений российских войск, военнослужащие которых, по данным украинских властей, совершали военные преступления в Киевской области.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к российским военным: "Война рано или поздно закончится. Ведите себя так, чтобы всю оставшуюся жизнь не пришлось постоянно искать щель, куда спрятаться".
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил предложения по поддержке российских кинотеатров, включая введение для них моратория на платежи за использование авторской музыки в кино и мультфильмах, если речь идет о контрагентах из недружественных стран, передает ТАСС.
"В ситуации, когда необходимо изыскать денежные средства на заработную плату сотрудникам, дополнительной нагрузкой являются платежи в ООО "Российское авторское общество" и Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности, в связи с чем необходимо рассмотреть возможность моратория на такие платежи, особенно в отношении контрагентов из стран, которые в одностороннем порядке прекратили сотрудничество с РФ".
Евросоюз обсудит новые санкции против России в среду, 6 апреля, пишет Financial Times. По данным издания, речь идет о расширении черных списков физических и юридических лиц, об экспортных ограничениях и эмбарго на поставки энергоресурсов. Вопрос об усилении давления на Москву обсуждается в связи с ситуацией в Киевской области.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на церемонии вручения премии "Грэмми".
"Что представляет собой самый сильный контраст к музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наполните тишину вашей музыкой. Сделайте это сегодня, чтобы рассказать нашу историю. Поддержите нас, как только можете. Любым способом, только не молчанием… Украинские музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых в госпиталях, даже для тех, кто не может их услышать. Но музыка все равно прорвется и будет услышана".