Война на Украине. День 40-й. Киев и Москва по отдельности запросили заседание СБ ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на церемонии вручения премии "Грэмми".

"Что представляет собой самый сильный контраст к музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наполните тишину вашей музыкой. Сделайте это сегодня, чтобы рассказать нашу историю. Поддержите нас, как только можете. Любым способом, только не молчанием… Украинские музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых в госпиталях, даже для тех, кто не может их услышать. Но музыка все равно прорвется и будет услышана".