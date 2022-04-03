"Резня" и "геноцид" в Буче: Минобороны РФ назвало опубликованные кадры постановочными

"Геноцид", "резня", "кадры из фильма ужасов" - так описывают на Украине и в Евросоюзе кадры из города Буча под Киевом после ухода российских войск. Тела убитых мирных жителей, сгоревшая военная техника и брошенные автомобили.

Германия и Великобритания назвали увиденное "ужасным военным преступлением".

Хьюман Райтс Вотч заявила, что у них есть документальные доказательства произвольных убийств гражданских лиц.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к "независимому расследованию" произошедшего, чтобы привлечь к ответственности "виновников военных преступлений".

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что "шокирован кадрами зверств, совершенных российской армией", и объявил о разработке дальнейших санкций ЕС и мер поддержки Украины.

В свою очередь Минобороны России распространило пост из телеграм-канала "Война с фейками", где утверждается, что фото и видео из Бучи постановочные.

Позже российская сторона заявила, что ее войска покинули Бучу еще 30 марта и мэр города Анатолий Федорук в тот день не упоминал о расстрелянных на улицах местных жителях. В то же время он заявил, что в братских могилах уже захоронены 280 человек.

Тем временем вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что похищенная в конце февраля глава села Мотыжин Киевской области Ольга Сухенко была найдена мертвой вместе с мужем.

По ее словам, "на сегодняшний день в плену находятся 11 глав местных общин из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей".

По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, российские войска в данный момент "перегруппировываются" и готовятся нанести удар по Донбассу, так как "единственная часть Украины, где у них есть какой-то прогресс, — это восток".

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