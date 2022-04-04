Военного журналиста Ивана Сафронова судят по делу о госизмене

В понедельник Мосгорсуд начал рассматривать по существу дело журналиста Ивана Сафронова. Бывший корреспондент "Ъ" и "Ведомостей", специализирующийся на ВПК, и советник главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обвиняется в госизмене в форме шпионажа, а именно в передаче "засекреченных сведений" разведкам Чехии и Германии. По словам обвинения, информация о "военно-техническом сотрудничестве России" с различными странами, которую якобы передавал Сафронов, могла быть использована "участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".

По итогам дня российские информагентства со ссылкой на адвоката Сафронова сообщили, что суд, проходящий в закрытом режиме, дал защите дополнительное время на ознакомление с материалами дела. Заседание продолжится 11 апреля.

"Репортёры без границ" "осуждают давление, которое оказывается на Сафронова и его защиту, а также призывают к его освобождению".

На предварительных слушаниях 22 марта суд отклонил все ходатайства защиты, призывающей устранить недоработки в деле, исключить ряд доказательств, а также позволить подсудимому выйти из стеклянного бокса и участвовать в процессе со скамьи в зале.

Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года, с тех пор он содержится в СИЗО "Лефортово".

Журналист не признает свою вину и отрицает, что когда-либо имел доступ к государственной тайне.

275 Статья УК о госизмене предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

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