Российские журналисты рискуют свободой

В отношении журналиста и телеведущего Александра Невзорова возбуждено уголовное дело о распространении "фейков" о российской армии. Внимание Следственного комитета привлекли публикации Невзорова об атаке на роддом в Мариуполе. Власти считают, что журналист дал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Россией этого гражданского объекта и что она идет вразрез с официальной позицией Минобороны. Следствие устанавливает местонахождение Невзорова.

Другой известный журналист, телеведущая Жанна Агалакова своего местонахождения не скрывает. На пресс-конференции в Париже она заявила, что уволилась с гостелевидения:

"Я хочу, чтобы в России меня услышали, чтобы там научились отличать пропаганду и искали другие источники информации. Я хочу, чтобы люди перестали быть зомбированными. Вы обрекаете большую страну, в которой 140 миллионов человек, на нищету и разрушения".

О пропаганде на госканалах на прошлой неделе за считанные секунды рассказала всему миру редактор Первого канала Марина Овсянникова. Она появилась в прямом эфире с антивоенным плакатом.

Российские власти называют происходящее на Украине "специальной операцией по денацификации и демилитаризации", законодательно запрещая иные трактовки.

В уголовный кодекс добавлена статья о "фейках" об армии, а Госдума приняла законопроект об ответственности за дискредитацию госорганов за рубежом.

Виновным грозят тюремные сроки.