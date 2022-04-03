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мир

Перемирие в Йемене под эгидой ООН

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 Alexander Kazakevich
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Иллюстрационное фото: Саудовская Аравия нанесла авиаудар по двум жилым домам, Сана
Иллюстрационное фото: Саудовская Аравия нанесла авиаудар по двум жилым домам, Сана   -   Авторское право  Hani Mohammed/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Стороны вооружённого конфликта в Йемене согласились сложить оружие на 2 месяца. Перемирие между повстанцами-хуситами и правительственными войсками вступило в силу 2 апреля в первый день Рамадана. Накануне о достигнутых соглашениях объявил спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг.

Заключение перемирия приветствовали лидеры США,Франции и других стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, по словам которого, перемирие должно стать первым шагом к окончанию противостояния в Йемене.

Мы принимаем объявленное ООН перемирие и будем соблюдать его в той мере, в какой будут проявлять благоразумие агрессоры из аравийской коалиции. Вчера эти страны объявили, что снимут часть ограничений, откроют для международных рейсов аэропорт Саны, а также позволят ввозить нефтепродукты в порт Ходейда. Эти заявления ясно дают понять, на ком лежит ответственность за тяжелейший гуманитарный кризис, о котором говорится в докладах ООН.
Хезам аль-Асад
Хусит, член Верховного Политического Совета Йемена

Удерживающих столицу страны Сану шиитских повстанцев хуситов активно поддерживает Иран, а правительство, базирующееся в Адене – возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских стран.

Восьмилетняя гражданская война в Йемене привела к беспрецедентной гуманитарной катастрофе. всего конфликт унёс жизни 380 000 человек, свыше 150 тысяч погибли в ходе боев.

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