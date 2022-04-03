Перемирие в Йемене под эгидой ООН

Перемирие в Йемене под эгидой ООНКомментарии
Стороны вооружённого конфликта в Йемене согласились сложить оружие на 2 месяца. Перемирие между повстанцами-хуситами и правительственными войсками вступило в силу 2 апреля в первый день Рамадана. Накануне о достигнутых соглашениях объявил спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг.
Заключение перемирия приветствовали лидеры США,Франции и других стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, по словам которого, перемирие должно стать первым шагом к окончанию противостояния в Йемене.
Удерживающих столицу страны Сану шиитских повстанцев хуситов активно поддерживает Иран, а правительство, базирующееся в Адене – возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских стран.
Восьмилетняя гражданская война в Йемене привела к беспрецедентной гуманитарной катастрофе. всего конфликт унёс жизни 380 000 человек, свыше 150 тысяч погибли в ходе боев.
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