У украинских беженцев в Чехии теперь есть собственное радио. Небольшая редакция начала вещание из Праги на украинском языке вскоре после начала российского вторжения. В эфире – музыка, новости о событиях на родине и в Чехии, а также полезная информация для беженцев каждые 15 минут. Радио «Украина» вещает онлайн 12 часов в сутки.

Не каждый может воевать на передовой. Но каждый должен делать то, что умеет лучше всего. Вот как я себя подбадриваю — тем, что я занимаюсь своим делом, делаю то, что умею лучше всего, и это лучший способ помочь нашему народу. София Татомир журналистка радио "Украина"

На пражском радио «Украина» работают как опытные ведущие, так и новички, – отмечает Associated Press. Их объединяет то, что все они приехали в Чехию как беженцы, как и около 300 тысяч их соотечественников.

Идея создать радио для украинцев появилась в холдинге «Богемия Медиа». Компания предоставила оборудование и студию, а сотрудников нашли по объявлениям, через украинскую общину и посольство. Запустить вещание смогли всего за три недели.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.