В Праге появилось собственное радио для украинских беженцевКомментарии
У украинских беженцев в Чехии теперь есть собственное радио. Небольшая редакция начала вещание из Праги на украинском языке вскоре после начала российского вторжения. В эфире – музыка, новости о событиях на родине и в Чехии, а также полезная информация для беженцев каждые 15 минут. Радио «Украина» вещает онлайн 12 часов в сутки.
На пражском радио «Украина» работают как опытные ведущие, так и новички, – отмечает Associated Press. Их объединяет то, что все они приехали в Чехию как беженцы, как и около 300 тысяч их соотечественников.
Идея создать радио для украинцев появилась в холдинге «Богемия Медиа». Компания предоставила оборудование и студию, а сотрудников нашли по объявлениям, через украинскую общину и посольство. Запустить вещание смогли всего за три недели.
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