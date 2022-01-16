В Косове отказались открывать места для голосования на референдуме по конституции Сербии

Сербов призывают в это воскресенье принять участие в плебисците. Однако сделать это смогут не все. Парламент частично признанного Косова отказался открывать места для голосования на референдуме по внесению поправок в конституцию Сербии. Соответствующую резолюцию на внеочередном заседании состоявшемся в субботу приняли депутаты законодательного органа.

Премьер-министр Косова Албин Курти, выступая в парламенте, заявил: "Организация референдума Сербии в Республике Косово нарушает суверенитет и конституционный порядок и противоречит нашей конституции".

Ранее США, Великобритания и Евросоюз выступили с совместным заявлением, призвав правительство Косова позволить сербам в Косове реализовать свое право голоса на выборах и избирательных процессах.

Власти в Косове заявили, что сербские граждане смогут проголосовать по почте или в Канцелярии по связям в Приштине в соответствии с международными стандартами.

Сербы голосуют по вопросам, касающимся изменений конституции в сфере правосудия для сближения законодательства страны со стандартами ЕС.