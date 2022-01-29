Встреча консерваторов в Мадриде

В Мадриде проходит встреча консервативных и правоцентристских европейских политиков, организованная испанской ультраправой партией Vox. В саммите принимают участие лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий. Одна из главных тем переговоров — вопросы европейской безопасности. Поездка польских политиков в Испанию привела к спорам внутри Польши: Дональд Туск заявил, что Моравецкий встречается со сторонниками "пропутинской" и "антиукраинской" политики. Премьер-министр назвал строительство газопровода "Северный поток-2" "инструментом шантажа", который бывший глава польского правительства Туск оставил президенту РФ Владимиру Путину.