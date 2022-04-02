Мусульмане отметили молитвой начало месяца Рамадан

Мусульмане отметили начало священного для них месяца Рамадан. В крупнейших мечетях с заходом солнца в пятницу прошли первые молитвы, посвящённые этому периоду. В течение 30 дней верующим предписано с рассвета до заката воздерживаться от приёма пищи, курения, некоторых форм интимной близости. Кроме того, это период духовного очищения и путь к совершенствованию исламского богопочитания, – напоминают в Духовном управлении мусульман России. Там призвали в эти дни молиться об установлении мира.

О мире и благополучии молятся и мусульмане Ближнего Востока и Африки, прежде всего в Палестине и Кении, где особенно ощущается рост цен на продукты питания из-за войны на Украине и санкций против России. Международные организации предупреждают об угрозе голода в целом ряде стран, которые зависят от российских и украинских поставок зерна и масла.

В Стамбуле одним из главных событий недели стала вечерняя молитва таравих в Соборе Святой Софии, построенном византийским императором Юстинианом I и обращённом в мечеть после османского завоевания Константинополя. После упразднения халифата долгое время Святая София была музеем, пока в 2020 президент Турции Реджеп Эрдоган снова не объявил её Большой мечетью. Таравих на Рамадан здесь прошёл впервые за 88 лет.