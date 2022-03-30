УВКБ ООН: Украину покинули более 4 миллионов человек

Война на Украине не прекращается вот уже более месяца. Поток беженцев, крупнейший со времен Второй мировой войны, не иссякает. И пока ничто не указывает на то, что исход людей из зон боевых действий близится к концу.

Алекс Мундт, координатор по ЧС УВКБ ООН в Польше:

"Сегодня мы перешагнули отметку в четыре миллиона беженцев. Я думаю, что это трагическая веха. Это означает, что менее чем за месяц или всего за месяц четыре миллиона человек были изгнаны из своих домов, из своих семей, из своих сообществ, что является самым быстрым исходом людей в новейшей истории".

Более 50% от общего числа беженцев с Украины приняла Польша. Миллион человек нашли приют в Румынии и Молдавии. Десятки тысяч людей направились в другие страны Европы.

Старый Свет охватила беспрецедентная волна солидарности. Этот "Караван женщин" проехал четыре тысячи километров, чтобы доставить в Польшу помощь украинским беженцам. Для многих участниц гуманитарного конвоя увиденное стало эмоциональным потрясением.

Cелин Петей-Дюкре, менеджер туристической компании: "Все это сложно. Вчера я видела много детей. И мне как матери было очень тяжело. А потом, когда мы приехали в одну из Ассоциаций, нам подарили рисунок, картину! Вот мы им что-то предлагаем, а они отдают нам, не имея при этом ничего".

Подавляющее большинство из покинувших Украину людей - женщины и дети. Не все могут или хотят уехать. В самой стране, по данным ООН, насчитывается более шести с половиной внутренне перемещенных лиц.

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