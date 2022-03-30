В Марселе беженцев селят в плавучий дом

Более 1600 украинских беженцев прибывают во французский портовый город Марсель. Где разместить нуждающихся в отдыхе людей? Например, на борту комфортабельных паромов, переделанных в плавучие гостиницы.

Кристоф Мирман, префект региона Прованс- Альпы-Лазурный берег, уточняет: "К услугамбеженцев - вот такой плавучий отель. Еще мы предоставим людям социальную и медицинскую помощь, откроем доступ в школы, поможем с детсадами для малышей".

Марсель - это много солнца и море, однако часто беженцы не могут отключиться от того, что происходит на родине. "Я подавлена, - признается девушка. - У меня в Харькове бабушка осталась. Она живет на 12-м этаже, не может спуститься, поэтому каждый день для нее томителен. Здесь, в Марселе, очень спокойно, но нет покоя внутри, потому что там они бомбят каждый день".

В Марселе власти говорят, что предусмотрели, кажется, все возможное от размещения и соцпомощи до переводчиков и волонтеров, готовых заполнить за уставших людей необходимые бумаги.