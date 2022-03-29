Новые жертвы войны на Украине

По меньшей мере двенадцать человек погибли и 33 получили ранения в результате ракетного обстрела здания Николаевской областной администрации. Об этом заявили украинские спасатели. Очевидцы рассказывают, что мощный взрыв прогремел в самом начале дня, когда сотрудники приходили на работу.

Осажденный российской армией Мариуполь лежит в руинах. В этом портовом городе за месяц войны, по данным местных властей, погибли не менее 5000 человек. В Международном комитете Красного Креста обеспокоены в связи с отсутствием безопасного коридора для эвакуации мирных жителей.

В ходе очередного телефонного разговора президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин затронули вопрос о проведении гуманитарной операции. Условия для ее запуска "на данном этапе не сложились", - сообщили в Елисейском дворце. По мимо Франции свою помощь в вывозе мирного населения из Мариуполя предложили Греция и Турция.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к депутатам парламента Дании: "То, что российские войска делают с Мариуполем, — это преступление против человечества, которое происходит на глазах у всей планеты в режиме реального времени. Почему это вообще возможно? Почему мир не может остановить этот поток военных преступлений России, который не прекращается с 24 февраля этого года?"

Зеленский уже выступил в режиме онлайн перед законодателями нескольких стран, включая США, Великобританию, Швецию, Германию, Канаду, Израиль, Японию. В среду украинский лидер обратится к парламенту Норвегии.

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