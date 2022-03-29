Молитвы о беженцах и осуждение войны: визит патриарха Варфоломея в Польшу

Патриарх Константинопольский Варфоломей прибыл с визитом в Польшу, где он планирует посетить пункт приёма украинских беженцев. Вселенский патриарх уже провёл встречу с польским президентом Анджеем Дудой.

Единственная цель моего визита - проявить солидарность и помолиться с миллионами украинцев, которые оказались в изгнании из-за несправедливой и непростительной агрессии, которую мы до сих пор наблюдаем, а также из-за тех чудовищных насильственных действий, которые россияне совершают на территории суверенной Украины. Варфоломей I патриарх Константинопольский

В своих мартовских проповедях глава РПЦ патриарх Кирилл повторил близкий Кремлю тезис о том, что русские и украинцы - это один народ, который "вышел из Киевской купели", а "враг рода человеческого" "вбрасывает ложь" в отношения между двумя народами. В своем обращении к пастве патриарх Московский также заявил, что на протяжении восьми лет идут попытки уничтожить существующее на Донбассе неприятие западных ценностей, в которые входит проведение гей-парадов.

Линию руководства РПЦ осуждают некоторые православные иерархи. Так, митрополит Савва, глава Польской православной церкви, призвал патриарха Кирилла "возвысить голос, чтобы остановить войну".

До сих пор Польская православная церковь не признала автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила томос от Варфоломея, что вызвало кризис в отношениях Москвы и Фанара. В 2018 году Синод РПЦ разорвал евхаристическое общение с Константинополем.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.