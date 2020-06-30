Патриарх Варфоломей предостерег от превращения Св. Софии в мечеть

Возможное превращение бывшего собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть впервые публично прокомментировал патриарх Константинопольский Варфоломей. Зеленый свет этой инициативе турецкого правительства может дать Государственный совет Турции, высшая судебная инстанция по административным делам, которая обсудит этот вопрос 2 июля.

По мнению патриарха Варфоломея, изменение статуса Айя-Софии может вызвать международную напряженность:

«Превращение Святой Софии в мечеть настроит миллионы христиан по всему миру против ислама. Святая София, сакральное место, где Восток встречается с Западом, может разделить эти два мира в тот самый момент, когда человечество, страдающее от смертельной коронавирусной пандемии, нуждается в единстве и общих ориентирах».

О том что, попытки изменить статус храма Святой Софии приведут к нарушению сложившегося в Турции хрупкого межрелигиозного баланса, ранее заявляли и в Русской православной церкви.

29 мая по инициативе президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция пышно отметила 567-ю годовщину взятия Константинополя, что еще больше добавило масла в огонь возмущения греческого правительства, которое называет возможное превращение Святой Софии в мечеть «реакционным».

Турецкому правительству придется принять во внимание также мнение ЮНЕСКО, в список Всемирного наследия которого Св. София входит в статусе музея.