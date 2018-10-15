Русская православная церковь официально разорвала все отношения с Константинопольским патриархатом из-за провозглашения независимости Украинской церкви от Москвы. Раскол был оформлен синодом РПЦ, который прошёл в Минске. Участники этого собрания обвинили Константинопольский патриархат в грубом нарушении церковных канонов.
РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом
РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом
«Это было вынужденное решение, но иного решения не мог принять наш Священный Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата», — рассказал глава Отдела внешних связей Московского партриархата Иларион. Он заявил, что Константинопольский патриархат «самоликвидировался в качестве единого координирующего центра в православной церкви».
На прошлой неделе синод Константинопольского патриархата признал недействительным акт XVII в. о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Москвы. Кроме того было объявлено о снятии анафемы с предстоятелей непризнанных Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
После этого патриарх Киевский Филарет сообщил о намерении в ближайшее время объединительный собор для создания национальной церкви. Он призвал принять в нём участие представителей всех действующих на Украине церковных организаций.
Президент Пётр Порошенко в ходе празднований в Киеве приветствовал решение Константинополя, а также обещал обеспечить религиозный мир и свободу выбора всем верующим.