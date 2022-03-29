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Украина

На Украине открывают три гумкоридора

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На Украине открывают три гумкоридора
Авторское право  Vadim Ghirda/ Associated Press

Три гуманитарных коридора согласованы для эвакуации людей из украинских городов. Об этом сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук. Информация обнародована в день стамбульского раунда переговоров российской и украинской делегаций. "Согласованы три гуманитарных коридора. Из Донецкой области, из Мариуполя до Запорожья люди смогут выехать на личном автотранспорте", - сообщила Верещук.

В Киеве уточнили, что работают по еще двум маршрутам, они также ведут в Запорожье, один - из Мелитополя, другой - из Энергодара.

Ранее Киев обвинил Россию в препятствовании выходу людей в безопасные районы на украинской территории и за границу. Украинские власти заявили о случаях массовой насильственной депортации жителей Украины в РФ.

В Москве сообщают, что постоянно получают запросы от украинских граждан, желающих переехать в Россию, и помогают таким людям.