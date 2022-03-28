"Слон и война — несовместимые вещи": новая жизнь в Киевском зоопарке

Из-за войны Киевский зоопарк закрыт для посетителей, но его обитатели не покинули вольеры.

Первые три дня после вторжения были для них самыми тяжелыми. Неподалеку разорвалась ракета, и необычно громкие звуки испугали зверей. После этого слон Хорас не мог успокоиться еще четыре дня, а лемуриха в день взрыва родила двух детенышей. Одного из них назвали Байрактар. Правда, от стресса мама отказалась от него, поэтому работники кормят маленького лемура детским питанием и делают ему массаж каждые полтора часа самостоятельно.

47-летняя горилла Тони тоже с трудом выдерживает звуки сирен и взрывов, а львы от постоянного стресса набрали вес. Так что теперь их кормят не только говядиной, но и диетическим мясом индейки и кролика.

С кормом для животных помогают польские зоопарки, а немецкие — предложили разместить зверей у себя. Но перевозить их сейчас в Германию слишком рискованно, поэтому Киевский зоопарк предлагает желающим помочь купить билет на сайте. А прийти навестить зверей — уже после войны.