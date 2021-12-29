Рождество в зоопарке

Сотни килограммов овощей, фруктов, хлеба и прочего корма были собраны в Пражском зоопарке в рождественские праздники. Любители животных не забыли о со здешних обитателях, с которыми долгое время были разлучены, когда зоопарк был закрыт для посетителей из-за пандемии.

Новогодние ёлки принесли много радости слонам, жирафам и гориллам, став для них необычной закуской или игрушкой. Для тех, кому не вкусу колючки, в ассортименте имеется капуста белокочанная и цветная, а также бананы и яблоки в качестве десерта. Эти угощения предлагаются в строго определённое время, чтобы доставить удовольствие и животным, и публике.

– Сбор продуктов на Рождество с давних пор стал традицией, – рассказывает Павел Брандл, завотдела млекопитающих. – Её начали сами посетители, которые приносили для животных лакомства. Теперь это здесь неотъемлемая часть Рождества.

Объёмы продуктовых поступлений впечатляют – в этом году обитателям зоопарка передано 60 ёлок, 680 кг яблок, полтонны моркови и столько же хлебобулочных изделий. Всё это проходит тщательный контроль и проверку на соответствие режиму питания зверей сотрудниками зоопарка. Из Праги передаёт корреспондент Euronews Иржи Скасел:

– В эти предновогодние дни у животных в пражском зоопарке тоже праздник.

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