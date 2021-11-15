В немецком зоопарке родилась тройня львят

В зоопарке немецкого города Гельзенкирхен родилась тройня львят. В понедельник их впервые показали публике и дали им имена: Джамила, Кумани и Малайка.

Их мать, львица Фиона, принимала противозачаточные таблетки для животных, но всё равно забеременела.

Все трое — девочки. Они появились на свет 8 октября и с тех пор стали значительно крупнее: сейчас они весят чуть меньше четырех килограммов.

"Они очень выросли. Мы следили за ними все время. Сначала они были маленькими "червячками", но становились здоровее и здоровее, активнее и активнее. Все прошло отлично, их мама сделала все правильно. Кто-то там наверху убедился, что все сработает", — говорит смотритель зоопарка Вибке Вольф.

Львица Фиона приехала в Гельзенкирхен из шведского зоопарка "Кольморден" вместе со своей сестрой Лисси. С тех пор она живет вместе с отцом тройни, львом Банту. По словам работников зоопарка, в их семье царит гармония.