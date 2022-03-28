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Афганистан

Афганским женщинам запретили летать на самолёте без мужчин

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 Euronews
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Афганские женщины в аэропорту Кабула. 2017 год
Афганские женщины в аэропорту Кабула. 2017 год   -   Авторское право  Rahmat Gul/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Запрещенное в России движение "Талибан" теперь не позволяет афганским женщинам летать на самолете без сопровождения родственника мужского пола.

Как сообщают иностранные агентства, соответствующее распоряжение поступило авиакомпаниям от имени Министерства по поощрению добродетели и удержанию от порока.

Согласно источникам в правительстве талибов, на рейсы не допускают даже имеющих двойное гражданство женщин, пытающихся выехать в свои страны, в том числе в Канаду.

На улицы вышли возмущенные женщины.

В последнее время талибы ужесточают правила, ограничивающие права женщин.

Ранее девочкам средних и старших классов запретили посещать школы.

Кроме того отныне посещать парки развлечений в Кабуле мужчины и женщины будут раздельно исходя из дня недели. При этом женщины все равно обязаны носить хиджабы.

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