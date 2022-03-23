Афганистан: девочек снова отлучили от школы

Правящее в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в России), разрешило и тут же запретило девочкам средних и старших классов посещать школы. В среду утром журналисты снимали урок в одном из учебных заведений Кабула, когда вошел учитель и объявил ученицам о том, что они должны покинуть класс.

Информацию подтвердил представитель талибов Инамулла Самангани, заявив, что школьниц попросили вернуться домой. Дальнейших комментариев не последовало.

Пока (до дальнейших распоряжений властей) учиться смогут девочки только до шестого класса.

Занятия в афганских вузах и школах были приостановлены в конце августа прошлого года после захвата власти в стране талибами.

Ученики младших классов (только мальчики) вернулись к занятиям 19 сентября. Радикалы пояснили что девочки будут допущены к учебному процессу после того, как в школах и вузах завершится работа по разделению классов на мужские и женские.