Неоднозначная реакция на слова Джо Байдена о Путине и смене власти в России

Неоднозначная реакция на слова Джо Байдена о Путине и смене власти в РоссииКомментарии
"Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти!"
Так в Варшаве президент США Джо Байден сказал о Владимире Путине, еще раз обвинив российского лидера в продолжающейся больше месяца войне на Украине.
Ранее американский президент назвал Путина "военным преступником", "бандитом" и "мясником".
Также Байден назвал вторжение России на Украину сражением между демократией и автократией.
При этом находящийся с визитом в Израиле госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что свержение власти в России не входит в американские планы.
На слова американского президента отреагировали в Кремле.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что не Байдену решать, кто будет у власти в России, добавив, что президента выбирают россияне.
Песков заявил, что подобные оскорбления Байдена в адрес президента России сужают возможности для налаживания отношений между двумя странами.
Высказывания Джо Байдена о Владимире Путине не поддержал и Эммануэль Макрон.
В свою очередь в воскресенье Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с шестой годовщиной со дня ее основания.
Президент особо отметил военнослужащих, участвующих в "специальной военной операции в Донбассе и на Украине", поблагодарив их за стойкость и безупречную службу России.
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