Неоднозначная реакция на слова Джо Байдена о Путине и смене власти в России

"Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти!"

Так в Варшаве президент США Джо Байден сказал о Владимире Путине, еще раз обвинив российского лидера в продолжающейся больше месяца войне на Украине.

Ранее американский президент назвал Путина "военным преступником", "бандитом" и "мясником".

Также Байден назвал вторжение России на Украину сражением между демократией и автократией.

При этом находящийся с визитом в Израиле госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что свержение власти в России не входит в американские планы.

У нас нет стратегии смены режима в России или где-либо еще. В этом случае, как и в любом другом, все зависит от народа соответствующей страны. Это зависит от русского народа Энтони Блинкен госсекретарь США

На слова американского президента отреагировали в Кремле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что не Байдену решать, кто будет у власти в России, добавив, что президента выбирают россияне.

Песков заявил, что подобные оскорбления Байдена в адрес президента России сужают возможности для налаживания отношений между двумя странами.

Высказывания Джо Байдена о Владимире Путине не поддержал и Эммануэль Макрон.

Думаю, прежде всего мы должны придерживаться фактов, а затем сделать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я не буду употреблять подобные выражения, потому что я все еще общаюсь с президентом Путиным... что мы хотим сделать коллективно? Мы хотим остановить войну, которую Россия начала на Украине, без участия в ней и без эскалации. Это цель, которую мы ставили перед собой на протяжении последнего месяца Эммануэль Макрон президент Франции

В свою очередь в воскресенье Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с шестой годовщиной со дня ее основания.

Президент особо отметил военнослужащих, участвующих в "специальной военной операции в Донбассе и на Украине", поблагодарив их за стойкость и безупречную службу России.

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