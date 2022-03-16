Байден назвал Путина "военным преступником"

Джо Байден назвал Владимира Путина «военным преступником». Так он прокомментировал российское вторжение на Украину после одного из официальных мероприятий. В Белом доме в ответ на просьбу прояснить позицию президента сказали, что он говорил искренне, опираясь, в том числе, на те свидетельства «варварских актов жестокого диктатора», которые показывают по телевизору.

До этого президент США подписал новый пакет помощи Киеву на 800 млрд долларов. Общий объём программ военной поддержки Украины с инаугурации Байдена превысил 2 миллиарда.

Это включает в себя отправку 800 зенитных комплексов, чтобы украинские военные могли и дальше останавливать самолеты и вертолеты, атакующие их народ, а также защищать украинское воздушное пространство.

По просьбе президента Зеленского мы нашли и помогаем Украине приобрести дополнительные системы ПВО большей дальности, а также боеприпасы для этих систем. Джо Байден президент США

Помимо зенитных комплексов Украина должна получить 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия и гранатомётов, 20 млн патронов и беспилотники. В рамках этой программы военной помощи США обещают предоставить также тысячи комплектов шлемов и бронежилетов.

При этом Байден не стал упоминать возможность участия США в обеспечении бесполётной зоны над Украиной. В Госдепартаменте подчеркивают, что Вашингтон не хочет сбивать российские самолёты и ракеты и по-прежнему опасается предпринимать действия, которые могут привести к началу Третьей мировой войны.