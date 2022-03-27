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Финляндия

Финское направление закрыто

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В Хельсинки пришёл последний поезд из Санкт-Петербурга, 27 марта 2022 г.
В Хельсинки пришёл последний поезд из Санкт-Петербурга, 27 марта 2022 г.   -   Авторское право  Seppo Samuli/Lehtikuva

Финское направление закрыто: последний поезд из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправился в это воскресенье.

О прекращении пассажирского сообщения по одному из немногих остававшихся открытыми маршрутов из России в Евросоюз объявила VR Group - государственная железнодорожная компания Финляндии. Воздушное пространство ЕС, напомним, было закрыто для россиян еще 28 февраля. Движение поездов "Аллегро", связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург два раза в день, прекращено на неопределенное время, говорится в заявлении оператора.

В четверг министр по делам государственных предприятий Финляндии сообщил, что в свете жёстких санкций против России "эксплуатация данного вида сообщения более нецелесообразна". По его информации, после вторжения на Украину 24 февраля в Финляндию ежедневно прибывали 700 пассажиров, но за последние две недели число пассажиров сократилось до 60 % от вместимости поездов.

О том, что она прекращает с воскресенья принимать поезда из РФ заявила и VR Transpoint - компания, координирующая грузоперевозки по железным дорогам Финляндии. При этом возвращение вагонов из Финляндии в Россию пока продолжается, пояснили здесь.