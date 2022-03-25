Второй месяц российские военные ведут боевые действия на территории Украины.

В Кремле неоднократно заявляли, что объявленная 24 февраля спецоперация идет по плану. "Специальная военная операция ВС РФ на Украине идет строгом в соответствии с графиком, по плану, все поставленные задачи решаются," - заявил в начале марта президент Путин. Эти слова российский лидер повторил спустя две недели на правительственном совещании, добавив, что "операция развивается успешно".

Военные эксперты полагают, что Россия намеревалась завершить военную операцию быстрее, но увязла на подступах к Киеву и несет большие потери. Историк Николай Митрохин каждый день публикует сводки боевых действий. По его мнению, Москве приходится "на ходу" менять план украинской операции.

Итоги первого месяца войны

У России был план быстрой и эффективной атаки, но его приходится корректировать: попытки "разрезать" Украину колоннами бронетехники не увенчались успехом, говорит Николай Митрохин.

Единственное относительно эффективное развитие атаки у российской армии получилось на юге страны.

«План отрезать восточный фронт, восточную группировку Вооруженных сил Украины провалился из-за того, что в Харькове оказалась слишком крупная группа ВСУ. Попытки штурма Киева не удались изначально, так как десант был рано обнаружен и почти полностью уничтожен. План по высадке у Киева Псковской десантной дивизии пришлось отменить. В общем и целом, быстро прорваться вглубь страны, расчленить ее на анклавы и парализовать управление путем захвата столицы не удалось», - полагает Митрохин.

Потери

По разным оценкам, Россия за первый месяц войны потеряла от 500 (официальные данные МО РФ) до 17 тысяч военнослужащих.

25 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что РФ потеряла в боях около 16100 своих военных. При этом в генштабе отметили, что данные могут быть неточными, так как «подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий». В ВСУ сообщили, что российская армия также потеряла 561 танк, 1625 боевых бронированных машин, 115 самолетов, 125 вертолетов и 1089 единиц автомобильной техники.

Минобороны России отчитывается лишь об уничтоженных на территории Украины целях. О потерях после второго марта ведомство не сообщает, данные ВСУ не комментирует.

«Несколько дней назад газета «Комсомольская правда» опубликовала данные о девяти с лишним тысячах погибших с российской стороны. Я думаю, примерно столько и имеется в списках Министерства обороны РФ на данный момент, – говорит Николай Митрохин. - Вместе с тем огромное количество тел погибших российских военнослужащих, а также сотрудников Росгвардии, ЧВК просто лежат по украинским полям и лесам. Я склонен, скорее, поддержать версию украинской стороны, которая оценивает потери российской армии и Росгвардии порядка 12 тысяч человек плюс 4,5 тысячи погибших контрактников ЧВК, которые воюют на Донбассе. Мне кажется эти цифры ближе к истине», - говорит Митрохин.

Как в спецоперации Кремля участвует Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко в середине марта заявил, что белорусские войска не задействованы в российской спецоперации на Украине. Он объяснил это тем, что республике просто незачем помогать России.

«Там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем добавить России с точки зрения вооружений? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше», - сказал тогда белорусский президент.

По данным Николая Митрохина, Минск весьма активно оказывает помощь Москве: с территории Беларуси ведутся обстрелы, оттуда на Украину заехали танковые колонны в самом начале вторжения, в Беларусь вывозят раненых.

«Это очень активное участие, которое было достойно оценено международным сообществом, причислившим Беларусь к соагрессорам», - напоминает Митрохин.

«Белорусские военные обеспечивают инфраструктуру: сидят за радарами, заправляют российские самолеты на своих аэродромах и так далее и тому подобное. Это прямое военное соучастие. Белорусская армия де-факто участвует в наземной операции за счет того, что она то подводит к границе войска, то отводит их: она заставляет ВСУ держать крупные группировки вдоль северной границы на западе страны, которые могли бы участвовать в боевых действиях в центре, на востоке и северо-востоке страны. Таким образом она сковывает войска Украины, что тоже немаловажно. Нельзя говорить о неучастии белорусской армии в этой войне, она просто пока не перешла государственную границу Украины», - убежден историк.

Что стоит за заявлениями о «денацификации» и «защите Донбаса»

Президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте-митинге в «Лужниках» 18 марта, заявил, что главной целью военной спецоперации на территории Украины является прекращение геноцида населения Донбасса.

Объявляя о начале операции 24 февраля, Путин подчернул, что Россия будет «стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позже добавил, что на переговорах российской и украинской делегаций обсуждаются также нейтральный военный статус Украины и устранение угроз безопасности России.

«Путин ясно дал понять в своих заявлениях, что речь идет об уничтожении Украины как государства и украинской государственности в целом», - считает Николай Митрохин.

По мнению эксперта, именно украинскую государственность и идею строительства украинского национального государства Путин имеет в виду, говоря о нацизме в Украине.

«Поскольку российские солдаты, оккупируя украинские города, первым делом начинают срывать государственные флаги и уничтожать украинскую государственную символику, речь, совершенно очевидно, идет о том, чтобы полностью сменить власть в этих регионах на что-то российское оккупационное. Путин однозначно намекнул, что в каждом регионе или даже районе будут проводиться референдумы о присоединении к России. Что это за референдумы, мы видели на примере Крыма и Донбасса в 2014-м году: закрытые от внешних наблюдателей и полностью подконтрольные российским властям акции с заведомо известным результатом. Цель этого проекта, как минимум на левобережной Украине, установить такой режим, который обеспечит интеграцию этой части страны в состав России», - полагает Николай Митрохин.

Президент Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине 24 февраля в ответ на просьбу руководителей ЛНР и ДНР о помощи. Российские власти заверяют, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Николай Митрохин - историк, ассоциированный научный сотрудник Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете.