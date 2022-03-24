Венгерское село приняло десятки тысяч украинских беженцев

Берегшурань - село на венгерско-украинской границе. Здесь тихо, и лишь изредка слышны звуки проезжающего транспорта. Прибывших сюда беженцев с Украины доставляют на автобусах в центр помощи в центре села. Еще две недели назад в Берегшурань ежедневно приезжали порядка 1400 человек. Сейчас меньше - по 300-400. Елена в одиночку выбралась из частично блокированного Киева.

Елена, беженка из Киева: "Плохая ситуация в нашем городе. Поэтому я поняла, что мне нужно уезжать в другую страну. Моя мама.... Она осталась там".

За последние недели в селе с населением около тысячи человек появились десятки тысяч беженцев. Большинство остается на несколько часов, или на день.

В центре работают муниципальные служащие, активисты НПО и другие волонтеры, в том числе из Израиля. Только от Мальтийского ордена в этом районе - около семидесяти человек.

Имре Сабьян, глава группы реагирования на ЧС: "Так много людей сейчас прибывают из зон боевых действий... Многие из них травмированы, поэтому очень важно, чтобы мы присутствовали в их жизни, даже в течение того непродолжительного времени, что они находятся здесь, в Центре оказания помощи".

Беженцам предоставляют жилье, медицинское обслуживание, медикаменты, еду и питье, а также информационную поддержку. Людей ориентируют в плане организации их дальнейшего пути. Пожертвования направляют на закупку товаров первой необходимости от продуктов питания до детских колясок.

Адам Мадьяр, Euronews: "Это одно из помещений, где беженцы могут почувствовать себя в безопасности. Волонтеры стараются сделать комнату уютной, насколько это возможно. Здесь даже есть игрушки".

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