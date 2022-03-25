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Польша

Шон Пенн помогает украинским беженцам

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 Кнарик Хачатрян
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Американский актер Шон Пенн выступает на пресс-конференции, посвященной соглашению о сотрудничестве между городом Жешув и фондом CORE, 25 марта 2022 года в Жешуве, Польша, при
Американский актер Шон Пенн выступает на пресс-конференции, посвященной соглашению о сотрудничестве между городом Жешув и фондом CORE, 25 марта 2022 года в Жешуве, Польша, при   -   Авторское право  ANGELOS TZORTZINIS/AFP or licensors

Голливудский актер Шон Пенн посетил центр помощи украинским беженцам в польском городе Жешув. Шон Пенн был в столице Украины в конце февраля, когда началось вторжение России, чтобы снять документальный фильм о зародившемся в 2014 году конфликте.

"Я был там за день до вторжения и был там с президентом Зеленским в день вторжения. По его лицу я увидел то, что, думаю, творилось в сердцах всех украинцев, такого я никогда раньше не видел. Это было привилегий увидеть такое, но я надеюсь, что никогда больше мне не приведётся увидеть подобное, что мы никогда такого больше не увидим", - вспоминает Шон Пенн.

В Жешуве Шон Пенн подписал меморандум о сотрудничестве с мэрией города. Его благотворительный фонд CORE обязался помогать украинским беженцам, которые продолжают прибывать в Польшу, спасаясь от войны.

Фонд дважды оскароносный актёр основал в 2010 году, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения на Гаити. Ранее он подписалсоглашение с мэрией Кракова об открытии там офиса и переоборудовании незанятых помещений в приюты для беженцев.

_"Я верю, что всё, что делают польский народ и польское правительство, а также весь украинский народ и украинское правительство должно помочь победе, иначе мы мы потеряем свободу и демократию во всем мире", - _сказал актёр.