Протесты на Корсике из-за "Марсельезы"

С корсиканскими флагами на плечах толпа движется к казармам спецназа французской полиции в Фуриани близ Бастии.

Всему виной Марсельеза.

В пятницу на Корсике хоронили Ивана Колонну, скончавшегося в результате нападения в тюрьме, где тот отбывал пожизненный срок на убийство префекта острова Клода Эриньяка.

В соцсетях распространили видео, якобы снятое в лагере спецназа во время церемонии, на котором слышен гимн Франции. Что сторонники независимости Корсики восприняли как провокацию.

Демонстрация собрала около 500 человек в Бастии и 200 в Аяччо.

Общество проснулось, корсиканцы все сильнее ощущают свою национальную идентичность. Все более широкие слои населения чувствуют, что их обманули: ведь они думали, что по итогам выборов им удастся добиться политичеcких изменений Поль-Феликс Бенедетти лидер Core in Fronte, движения меньшинства за независимость в Корсиканской ассамблее

Покушение и смерть Ивана Колонны в начале марта вызвало народные волнения.

Его личность почитают на острове, корсиканские националисты считают Колонну жертвой несправедливого суда и винят французские власти в организации его убийства.

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