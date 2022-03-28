Протесты на Корсике из-за "Марсельезы"Комментарии
С корсиканскими флагами на плечах толпа движется к казармам спецназа французской полиции в Фуриани близ Бастии.
Всему виной Марсельеза.
В пятницу на Корсике хоронили Ивана Колонну, скончавшегося в результате нападения в тюрьме, где тот отбывал пожизненный срок на убийство префекта острова Клода Эриньяка.
В соцсетях распространили видео, якобы снятое в лагере спецназа во время церемонии, на котором слышен гимн Франции. Что сторонники независимости Корсики восприняли как провокацию.
Демонстрация собрала около 500 человек в Бастии и 200 в Аяччо.
Покушение и смерть Ивана Колонны в начале марта вызвало народные волнения.
Его личность почитают на острове, корсиканские националисты считают Колонну жертвой несправедливого суда и винят французские власти в организации его убийства.
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