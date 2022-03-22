Харьков: почти месяц под обстрелами

Харьков, второй по величине город Украины, - в числе самых пострадавших за без малого месяц войны. Его, как сообщают украинские СМИ, начали бомбить с первого дня вторжения. По подтвержденным данным на 8 марта, полуторамиллионный Харьков покинули 600 тысяч человек, к сегодняшнему дню некоторые источники сообщают, что в городе осталась лишь треть населения.

Местным жителем с каждым днем все труднее. Наш корреспондент подходит к очереди людей, ждущих входа в магазин: "Вам нужна гуманитарная помощь, нужна помощь?"

"Конечно, она нам нужна. Все продовольственные магазины закрыты", - жалуется пожилая женщина.

"Магазины действительно закрыты, - подтверждает другая женщина из очереди. - Вон там один супермаркет открыт, но цены! Вы видели цены?"

В результате обстрелов в городе разрушены около 500 зданий. Наша собеседница Катя перебралась в укрытие на станции метро в первый день войны. "Мы здесь с 24 февраля. Рядом с нашим домом горела школа, танки горели. Мы решили туда не возвращаться. Здесь холодно. Дети болеют. У них глазные инфекции, кашляют они, как вы можете слышать".

Жизнь в бомбоубежищах - это томительные долгие часы, но иногда и крупицы радости. Музыканты играют для харьковчан, такие концерты - еще и возможность собрать средства для поддержки украинской армии. Город обстреливается, но не сломлен, здесь пока есть вода и электричество, работают спасатели и скорая.

Однако атмосфера напряженная: и общество, и военные опасаются диверсий. Тем временем растет число жертв среди мирного населения. Стало известно о гибели 96-летнего харьковчанина Бориса Романченко, узника нацистских концлагерей. 18 марта в его квартиру попал снаряд.