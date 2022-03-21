Москва предлагает украинским военным уйти из Мариуполя

Москва предлагает украинским военным уйти из МариуполяКомментарии
В Подольском районе Киева в ночь на понедельник обстрелян торговой центр, возник мощный пожар, были слышны взрывы, по данным мэра украинской столицы, есть жертвы. А накануне украинская сторона сообщила об авиаударе по школе искусств в осажденном Мариуполе.
Владимир Зеленский, президент Украины, рассказал об обстреле так: "В блокадном Мариуполе российские самолеты сбросили бомбу на школу искусств. Там прятались люди. Прятались от обстрелов, от бомбежек. Там не было военных позиций. Там было около четырехсот гражданских лиц".
Накануне в Минобороны РФ объявили об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя, предложив украинским военным сложить оружие и покинуть город, чтобы затем эвакуировать мирных граждан.
Москва попросила ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста оказать практическое сопровождение и наблюдение за этой операцией. Российская сторона утверждает, что украинские военнослужащие препятствуют спасению мирных жителей, используя их как щит.
Михаил Мизинцев, руководитель Национального центра управления обороной России, заявил: "Призываем подразделения Вооруженных сил Украины, батальоны территориальной обороны, иностранных наемников прекратить боевые действия, сложить оружие и по согласованным с украинской стороной гуманитарным коридорам выйти на подконтрольные Киеву территории".
Сильному обстрелу подвергся в минувшие выходные Харьков, город, который покинули большинсто жителей. Всегона Украине беженцами стала четверть населения - до 10 миллионов человек. Киев продлил военное положение до 25 апреля.
Президент Владимир Зеленский, не раз просивший западные страны закрыть небо над Украиной, обратился к Израилю. Выступая перед Кнессетом, Зеленский призвал Израиль отказаться от политики нейтралитета и поставить Киеву системы ПРО "Железный купол", которые он назвал лучшими в мире.