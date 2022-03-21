Москва предлагает украинским военным уйти из Мариуполя

В Подольском районе Киева в ночь на понедельник обстрелян торговой центр, возник мощный пожар, были слышны взрывы, по данным мэра украинской столицы, есть жертвы. А накануне украинская сторона сообщила об авиаударе по школе искусств в осажденном Мариуполе.

Владимир Зеленский, президент Украины, рассказал об обстреле так: "В блокадном Мариуполе российские самолеты сбросили бомбу на школу искусств. Там прятались люди. Прятались от обстрелов, от бомбежек. Там не было военных позиций. Там было около четырехсот гражданских лиц".

Накануне в Минобороны РФ объявили об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя, предложив украинским военным сложить оружие и покинуть город, чтобы затем эвакуировать мирных граждан.

Москва попросила ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста оказать практическое сопровождение и наблюдение за этой операцией. Российская сторона утверждает, что украинские военнослужащие препятствуют спасению мирных жителей, используя их как щит.

"Призываем подразделения Вооруженных сил Украины, батальоны территориальной обороны, иностранных наемников прекратить боевые действия, сложить оружие и по согласованным с украинской стороной гуманитарным коридорам выйти на подконтрольные Киеву территории". генерал-полковник ВС Россиии.

Михаил Мизинцев, руководитель Национального центра управления обороной России, заявил: "Призываем подразделения Вооруженных сил Украины, батальоны территориальной обороны, иностранных наемников прекратить боевые действия, сложить оружие и по согласованным с украинской стороной гуманитарным коридорам выйти на подконтрольные Киеву территории".

Сильному обстрелу подвергся в минувшие выходные Харьков, город, который покинули большинсто жителей. Всегона Украине беженцами стала четверть населения - до 10 миллионов человек. Киев продлил военное положение до 25 апреля.

Президент Владимир Зеленский, не раз просивший западные страны закрыть небо над Украиной, обратился к Израилю. Выступая перед Кнессетом, Зеленский призвал Израиль отказаться от политики нейтралитета и поставить Киеву системы ПРО "Железный купол", которые он назвал лучшими в мире.