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мир

Температура на антарктической станции на 40 градусов превысила норму

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 Андрей Позняков
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Температура на антарктической станции на 40 градусов превысила норму
Авторское право  RODRIGO JANA/1997 AP

Метеорологи зафиксировали новый абсолютный температурный рекорд на Антарктиде. Аномалия обнаружена на исследовательской станции Конкордия на высоте более 3 тыс. метров. Температура превысила -12 градусов – это на 40 градусов выше среднемесячной нормы.

Похожие данные приходят и со станции Восток, где воздух прогрелся до -17,7 градуса. Это на 15 градусов выше прежнего рекорда для марта.