Температура на антарктической станции на 40 градусов превысила норму

Метеорологи зафиксировали новый абсолютный температурный рекорд на Антарктиде. Аномалия обнаружена на исследовательской станции Конкордия на высоте более 3 тыс. метров. Температура превысила -12 градусов – это на 40 градусов выше среднемесячной нормы.

Похожие данные приходят и со станции Восток, где воздух прогрелся до -17,7 градуса. Это на 15 градусов выше прежнего рекорда для марта.