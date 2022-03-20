Албания строит стратегическую базу НАТО

Бывшая советская авиабаза Кучова (в прошлом Сталин) на юге Албании вот-вот станет первым тактическим центром НАТО на Балканах. Работы по её модернизации начались в январе на фоне роста напряжённости на российско-украинской границе и переговоров альянса с Москвой.

Ветеран ВВС Виктор Вангьели рассказывает о важной роли, которую играл этот аэродром в противостоянии СССР и НАТО:

«Частота полётов полетов в те времена холодной войны была очень высокой. Рейсы были ежедневными, буквально вылеты каждый день. До 1962 года база отвечала за прикрытие всего воздушного пространства страны, вот почему её работа была такой интенсивной».

НАТО и Албания выделили на этот проект по 50 млн евро. Предполагается, что новая база альянса будет введена в строй к концу следующего года. Её планируют использовать для логистической поддержки сил НАТО и авиаподразделений полиции, а также для проведения учений. Вангьели напоминает, что у правительства Албании далеко идущие планы на эту базу:

«Конечно, наши сыновья, новые поколения будут летать на самолетах F-16, это точно. Это только начало, это даст им необходимый опыт полетов и управления базой в соответствии со стандартами НАТО, а затем обязательно появятся наши собственные ВВС с нашими собственными самолётами».

Албания вошла в состав НАТО в 2009. По словам командующего спецоперациями США в Европе генерала Дэвида Табора, албанские военные так тесно сотрудничали с партнёрами, что лучшего места, чем Албания, для размещения стратегического штаба альянса и не найти.