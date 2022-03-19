В Китае стремительно растет число случаев инфицирования коронавирусом

В Китае впервые с 25 января прошлого года зафиксировали два смертельных исхода от ковида, вызванного коронавирусом нового типа. Об этом сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. За минувшие сутки, по данным ведомства, было выявлено более 4000 новых случаев инфицирования коронавирусом - на 19% больше, чем ровно неделю назад.

По словам представителя санитарных властей, у обоих скончавшихся пациентов были серьезные сопутствующие заболевания, а один из них не был привит от коронавируса.

Цзяо Яхуэй, Национальный комитет по вопросам здравоохранения: "Течение ковида само по себе наблюдалось нетяжелое. Непосредственная причина смерти связана с основными заболеваниями".

Чиновница добавила, что "нынешний виток эпидемии затронул несколько районов страны. В основном люди заражаются мутировавшим омикрон-штаммом. Число случаев заболевания в некоторых провинциях быстро растет".

С начала марта в Китае зарегистрировано более 29 000 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. В КНР насчитывается уже 434 жилых зоны с повышенным уровнем эпидемической опасности - в шесть раз больше, чем 19 февраля