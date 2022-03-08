ООН требует безопасный проход для гуманитарных грузов в районы активных боевых действий

Более полутора миллионов человек покинули Украину с начала военных действий. Этот миграционный кризис, предупреждает ООН может стать крупнейшим в нынешнем столетии. Беженцы (в основном женщины и дети) направляются прежде всего соседние страны - Польшу, Молдавию, Венгрию.

Европа пытается эффективно реагировать на стремительно меняющуюся ситуацию. Самое большое число беженцев приняла Польша - свыше миллиона. В Белоруссию отправились чуть более 400 человек.

Оставшиеся на Украине люди подвергаются огромной опасности. ООН призывает Россию обеспечить доступ гуманитарной помощи в те многочисленные города, где она остро необходима.

Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН: "Украинские города находятся в осаде, под непрекращающимися российскими обстрелами. В больницах заканчиваются припасы, продовольствия становится все меньше, число жертв среди мирного населения растет. Наиболее уязвимые группы — инвалиды, старики, дети — продолжают страдать больше всего".

Мартин Гриффтс, заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам: "Нам нужен безопасный проход для гуманитарных грузов в районы активных боевых действий. Мирные жители в таких городах, как Мариуполь, Харьков, Мелитополь и других населенных пунктах, отчаянно нуждаются в помощи, особенно в медикаментах для оказания экстренной помощи; такие на днях были доставлены ВОЗ".

Власти Польши разработали законопроект, который позволит беженцам с Украины легально жить, учиться и работать в этой стране в течение 18-ти месяцев. Этот срок может быть продлен до трех лет.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях наGoogle Play и App Store.