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Великобритания

P&O Ferries уволила 800 сотрудников без предупреждения

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Терминал P&O Ferrie в Северной Ирландии
Терминал P&O Ferrie в Северной Ирландии   -   Авторское право  Peter Morrison/AP

Одни из крупнейших паромных операторов Великобритании компания P&O Ferries без предупреждения уволила 800 сотрудников. Руководство компании, являющейся отделением логистического гиганта DP World и принадлежащего властям Дубая, объяснили массовое сокращение необходимостью значительных перемен. В профсоюзах назвали решение скандальным и напомнили, что компания получала финансовую поддержку британского правительства в разгар пандемии.