Мини-саммит средиземноморских стран

Премьер-министры Италии, Испании, Португалии встретились в пятницу на мини-«средиземноморском саммите» в Риме. Марио Драги, Педро Санчес и Антонио Кошта связались в режиме видео-конференции и с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, который не смого приехать из-за положительного теста на ковид.

Цель встречи - найти консенсус по реформированию европейских энергетических рынков и снижению цен на энергоносители перед заседанием Европейского совета на следующей неделе. Война на Украине также была в повестке дня.

"Европейский союз с единством и решимостью отреагировал на агрессию против Украины, теперь он должен найти такое же единство и такую же решимость в противостоянии нашим кризисам, которых много: один из них – энергетический, но не единственный", - сказал итальянский премьер Марио Драги. Он призвал принять срочные меры, учитывая шаткую ситуацию в транспорте, сельском хозяйстве и других секторах из-за резкого роста цен на электроэнергию и топливо.

Джорджия Орланди, Euronews:

_"Достижение превентивного соглашения - это цель встречи", - сказал Марио Драги, который подчеркнул важность южного побережья континента для поставок в остальную Европу, а также необходимоcть провести работу по диверсификации поставок энергии и развития возобновляемых источников энергии, чтобы снизить энергетическую зависимость от России". _