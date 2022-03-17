"Вы будто снова за стеной": Зеленский обратился к Бундестагу

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг выступил по видеосвязи в Бундестаге.

Украинский лидер упрекал немецких депутатов в том, что Берлин долгое время поддерживал тесные экономические связи с Россией, а принятые после начала вторжения меры запоздали и оказались недостаточными.

Как и в предыдущих обращениях к зарубежным парламентам, Зеленский использовал примеры и символы из истории последнего столетия.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Вы будто снова за стеной. Да, не Берлинской. Но посреди Европы. Между свободой и неволей. И эта стена крепнет с каждой бомбой, которая падает на нашу землю, на Украину. С каждым решением, которое не принимается ради мира, не принимается, хотя могло бы помочь".

В среду Зеленский выступал в Конгрессе США, также призывая усилить давление на Москву. И на этом фоне Вашингтон объявил о новом масштабном пакете военной помощи Украине, который включает сотни зенитных и противотанковых комплексов.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ:

"Подобные заявления уже являются чрезвычайно опасными, а подобные поставки, как уже было сказано представителями администрации президента, станут дестабилизирующим фактором, который не принесет мира на Украину. А с точки зрения долгосрочных перспектив может иметь более опасные последствия".

В российском МИДе кроме того сообщили о растущем числе "фейков" в западных СМИ: в качестве примера Мария Захарова привела итальянскую публикацию, где фото жертв в Донецке было представлено как последствия обстрела Киева.