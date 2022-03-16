Война на Украине. 21-й день. Текстовая онлайн-трансляция

Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал Владимира Путина военным преступником.

Оператор Fox News Пьер Закржевски убит на Украине, сообщила во вторник американская телевизионная сеть. По данным организации "Репортеры без границ", украинская журналистка Александра Кувшинова, которая работала с командой Fox News, также погибла во время нападения.

Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о созыве внеочередного саммита лидеров НАТО 24 марта в Брюсселе, где также состоится встреча глав государств и правительств ЕС.

Россия официально выходит из Совета Европы. Письмо главы российского МИДа Лаврова вручено генеральному секретарю организации.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил направить в Украину миротворцев НАТО. Он также высказал мнение, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС по ускоренной процедуре.

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