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Война на Украине. 21-й день. Текстовая онлайн-трансляция

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Киев, Украина
Киев, Украина   -   Авторское право  Vadim Ghirda/AP

Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал Владимира Путина военным преступником.

Оператор Fox News Пьер Закржевски убит на Украине, сообщила во вторник американская телевизионная сеть. По данным организации "Репортеры без границ", украинская журналистка Александра Кувшинова, которая работала с командой Fox News, также погибла во время нападения.

Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о созыве внеочередного саммита лидеров НАТО 24 марта в Брюсселе, где также состоится встреча глав государств и правительств ЕС.

Россия официально выходит из Совета Европы. Письмо главы российского МИДа Лаврова вручено генеральному секретарю организации.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил направить в Украину миротворцев НАТО. Он также высказал мнение, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС по ускоренной процедуре.

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10:26
103 ребенка погибли на Украине в результате российского вторжения, сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова. Более 100 детей получили ранения. 
"Каждый день под обстрелами в Украине погибают не менее пяти детей. Эти данные не окончательны из-за отсутствия возможности осмотреть места, где ведутся активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях", - пишет Венедиктова.
 
10:16
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк пишет в Твиттере, что украинская армия перешла в контрнаступление на нескольких направлениях. Ранее об этом сообщили в руководстве ВСУ, отметив, что у украинской армии есть потери, но "они в несколько раз меньше потерь противника".

09:59
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РБК:

▪️На переговорах России и Украины есть некоторая надежда на достижение компромисса. 
▪️Заявления Зеленского, что Украину не ждут в НАТО, свидетельствуют, что в Киеве "адекватность пробивает себе дорогу".
▪️Отказ НАТО от просьб Киева закрыть небо над Украиной свидетельствует, что в альянсе остались "здравомыслящие люди". 
▪️Запад не хотел решать ситуацию с безопасностью миром. Военная операция - это не столько про Украину, сколько про миропорядок. 
▪️Нейтральный статус Украины всерьез обсуждается на переговорах в увязке с другими проблемами безопасности. 
▪️Среди основных вопросов переговоров - статус русского языка на Украине, гарантии прав национальных меньшинств.
▪️Одна из важнейших задач - демилитаризация Украины, то есть отсутствие там вооружений, которые угрожают безопасности РФ.
▪️Россия выходит из Совета Европы, но права граждан, предусмотренные Конвенцией о правах человека, в России нарушены не будут.
09:39
Китай выступает против антироссийских санкций и будет неизменно занимать объективную и независимую позицию по украинской проблеме, подтвердил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Мы выступаем против санкций и наша позиция вполне ясна. В последнее время США выступали с многочисленными провокационными заявлениями, касающимися Китая. Мы будем твердо защищать интересы частных лиц и компаний КНР", - цитирует ТАСС представителя МИД КНР.
09:10
Роскомнадзор ограничил доступ к веб-сайту "Кавказский узел" по запросу Генеральной прокуратуры. Редакция опубликовала заявление, в котором отмечается, что блокировка не остановит работу издания.
"Мы не отказываемся от честных новостей и для нас самое главное – быть с вами, дорогие читатели. Мы продолжаем работу и призываем вас установить VPN, чтобы продолжать читать наши новости как обычно", - говорится в заявлении.
Доступ был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам,  экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.
09:00
"Автоваз" с 16 марта повысил цены на автомобили Lada второй раз за месяц, сообщает ТАСС. Как следует из актуального прайс-листа на официальном сайте компании, подорожание по шести основным моделям составило в среднем 8 процентов. Бренд LADA представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют 6 модельных семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta, Niva Legend и Niva Travel. 
08:41

В Запорожье нанесен авиаудар по гражданским объектам, сообщает в телеграм-канале глава Запорожской областной администрации Александр Старух.

"Утро оказалось не добрым. Главная новость - впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке. Ракеты прилетели в район железнодорожного вокзала Запорожье-2. По предварительным данным, никто не погиб. Вторая ракета прилетела в район ботанического сада", - написал Старух.

08:09
Российская авиация за сутки поразила 128 военных объектов на Украине, сообщает Минобороны РФ.
07:45
Переговоры украинской и российской делегаций продолжатся сегодня, 16 марта, сообщил в Твиттере советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, возможность достижения компромисса не исключена.
06:53
В среду утром в Киеве в результате обстрела произошел обвал в жилом доме в Шевченковском районе. По предварительным данным, пострадало два человека, 35 жильцов эвакуировано, сообщили в ГСЧС.