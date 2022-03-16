Британка Назанин Загари-Рэтклифф возвращается в Лондон после почти шестилетнего заключения в Иране.

Сотрудницу благотворительной организации Thomson Reuters, у которой также есть гражданство Ирана, задержали в аэропорту Тегерана в апреле 2016 года, когда она покидала страну, навестив родителей. Иранские власти обвинили Назанин Загари-Рэтклифф в шпионаже, сотрудничестве с западными спецслужбами и попытке совершить в стране переворот. Британку приговорили к пяти годам тюрьмы, а когда срок закончился предъявили ей новые обвинения по делу об антиправительственной пропаганде и приговорили к еще одному году заключения.

Сама женщина все обвинения отрицает. Петицию в её поддержку подписали несколько миллионов человек, а её муж объявлял голодовку и ночевал в палатке у британского МИДа, надеясь повлиять на дипломатов.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что команда переговорщиков работает в Тегеране и добивается освобождения Назанин Загари-Рэтклифф. В выходные британке вернули паспорт Соединенного Королевства, что заставило многих поверить в то, что женщину, наконец, выпускают на свободу.