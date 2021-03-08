Лондон - Тегерану: "Мы требуем, чтобы Назанин вернулась домой!"

Ричард Рэтклифф, супруг Назанин Загари-Рэтклифф, намерен выйти с пикетом к посольству Исламской республики Иран в Лондоне.

С Назанин Загари-Рэтклифф, британки иранского происхождения, накануне сняли электронный браслет, последний год из назначенного ей пятилетнего заключения она провела под домашним арестом.

Ее обвиняли в заговоре с целью свержения правительства страны.

Ребекка Рэтклифф, золовка Назанин Загари-Рэтклифф, заявила прессе, что "очень надеется, что сейчас предпринимаются активные усилия, чтобы Назанин вернулась домой".

Она добавила: "Власти Ирана нам всем показали, что они настроены серьезно, что они продолжат ее удерживать в качестве заложницы. Потребуются действия со стороны нашего правительства".

Полного освобождения Назанин потребовал и глава кабинета министров Борис Джонсон, он пообещал, что сделает все возможное, чтобы Загари-Рэтклифф вернулась домой.

Однако иранские власти вызывали ее в суд уже по другим обвинениям - на этот раз в пропаганде антиправительственных настроений, первое заседание должно состояться на следующей неделе.

Сотрудница благотворительного фонда была арестована в аэропорту Тегерана, когда возвращалась в Британию вместе с двухлетней дочерью. Это произошло в апреле 2016-го года.

Ее адвокаты заявляли, что в момент ареста и задержания ей было отказано в консульской поддержке, поскольку Иран не признавал и не признает двойного гражданства.

Сама Назанин подчеркивала, что во время допросов ее шантажировали, чтобы добиться согласие стать информатором спецслужб Ирана.

После длительных переговоров ее дочь Габриэллу удалось вернуть отцу. Британский паспорт самой Назанин ей пока не вернули.